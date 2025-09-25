  1. Моя Слобода
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Фото читательницы.

«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»

Около сотни расстроенных фанатов группы уехали по домам.

Тулячка Екатерина рассказала корреспонденту Myslo подробности инцидента с билетами на концерт группы «Руки вверх!». Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения, что люди не могут попасть в «Тула-Арену» на выступление любимых исполнителей. 

— Еще в августе мы купили билеты со скидкой. Кассир сказала, что их сначала надо забронировать, а когда они поступят ей на почту, она пришлет нам. Но билетов так и не дождались. Кассир до последнего была с нами на связи, но всё время переносила даты. Говорила, мол, мы сидим в универмаге без интернета, нет возможности распечатать билеты. И обещала, что сделает всё возможное, чтобы мы их получили, — рассказала Екатерина.

Екатерина отметила, что билеты они покупали по 2500 рублей. Анонсировалось, что это 50-процентная скидка.

Сегодня у кассира телефон был уже выключен, на связь она так и не вышла. Екатерина пришла к «Тула-Арене» и на месте узнала, что она не одна обманутая — таких оказалось около сотни. 

— Мы прождали полтора часа, но на концерт нас так и не пустили. Мы уехали домой, — рассказала тулячка.

По ее словам, от некоторых людей она узнала, что этот кассир находится в полиции. Однако официальных комментариев пока нет.

Myslo следит за развитием событий. 

вчера, в 20:33 +2
