Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли

В ходе проверки было установлено, что сразу два земельных участка на берегу реки Камушки в Щекинском районе находятся в частной собственности. Это серьезно ограничило права местных жителей — береговая полоса водного объекта общего пользования должна быть общедоступной по закону.

Суд удовлетворил иск прокуратуры: свыше 680 квадратных метров береговой полосы реки Камушки изъято из частной собственности. Теперь местные жители и все желающие могут беспрепятственно гулять по берегу, отдыхать и пользоваться водным объектом, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.