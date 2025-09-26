  1. Моя Слобода
  Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли

Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что сразу два земельных участка на берегу реки Камушки в Щекинском районе находятся в частной собственности. Это серьезно ограничило права местных жителей — береговая полоса водного объекта общего пользования должна быть общедоступной по закону.

Суд удовлетворил иск прокуратуры: свыше 680 квадратных метров береговой полосы реки Камушки изъято из частной собственности. Теперь местные жители и все желающие могут беспрепятственно гулять по берегу, отдыхать и пользоваться водным объектом, добавили в пресс-службе областной прокуратуры. 

сегодня, в 10:11 +1
дежурная частьиск прокуратурыпрокурорская проверкачастная собственностьЩекинский район
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
Дежурная часть
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
сегодня, в 10:11, 13 593 1

