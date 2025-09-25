  1. Моя Слобода
  На ул. Пролетарской водитель ВАЗа непринужденно промчал по встречке
На ул. Пролетарской водитель ВАЗа непринужденно промчал по встречке

На ул. Пролетарской водитель ВАЗа непринужденно промчал по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора Дмитрия Л. Кадры сняты в районе перекрестка ул. Пролетарской и ул. Гармонной в Туле. На них видно, как водитель отечественной легковушки нарушил ПДД, проигнорировав разметку и промчав по встречной полосе.

«Дата и время на видеорегистраторе сбиты. Снято 22.09.2025, примерно в 9 часов утра», — сообщил Дмитрий.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
вчера, в 17:45 +1
