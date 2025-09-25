Строительство третьей очереди Восточного обвода начнут в 2026 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

И по плану должны завершить в 2030-м.

В Тульской области утвержден план дорожной деятельности на 2025–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев.

Так, согласно документу, планируется, что к строительству третьей очереди Восточного обвода в Туле приступят в 2026 году. Работы продлятся до 2030 года.

Также, в распоряжении указаны сроки строительства кольцевого пересечения по Восточному обходу в районе жилого комплекса «Юго-Восточный». Начало работ в 2026-м, окончание — в 2027-м.

В районе ЖК «Новая Тула» построят автомобильную дорогу с реконструкцией Калужского шоссе в 2030 году. А к строительству приступят в 2029-м.

Еще из долгожданного — тоннель под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе планируют за два года построить к 2028 году.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.