Приморский краевой театр кукол покажет в Туле пять спектаклей

Коллектив приедет в наш город в рамках Всероссийской акции «Большие гастроли».

После реконструкции Тульский театр кукол открывает новый 89-й сезон двумя премьерными постановками и уникальными гастролями. Так, 4 октября состоится премьера «Спящей красавицы», 5 октября — «Винни — Пуха».

С 7 по 12 октября в рамках проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли для детей и молодёжи» приедет из Владивостока Приморский краевой театр кукол. Тулякам покажут пять этих спектаклей: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Репка», «Военная тайна», «Белый кит», «Сказка про паучка». Показы пройдут также в драмтеатре, в ДК металлургов и ДК «Химик».

Подробнее — в афише: