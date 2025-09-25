  1. Моя Слобода
Приморский краевой театр кукол покажет в Туле пять спектаклей

Коллектив приедет в наш город в рамках Всероссийской акции «Большие гастроли».

После реконструкции Тульский театр кукол открывает новый 89-й сезон двумя премьерными постановками и уникальными гастролями. Так, 4 октября состоится премьера «Спящей красавицы», 5 октября — «Винни — Пуха».

С 7 по 12 октября в рамках проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли для детей и молодёжи» приедет из Владивостока Приморский краевой театр кукол. Тулякам покажут пять этих спектаклей: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Репка», «Военная тайна», «Белый кит», «Сказка про паучка». Показы пройдут также в драмтеатре, в ДК металлургов и ДК «Химик».

Подробнее — в афише:

ВЛАДИВОСТОК_баннер 100х200см(3).jpg

вчера, в 17:30 +3
