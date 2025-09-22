Уехал на машине с собакой хаски: в Туле пропал 47-летний мужчина

Волонтеры отряда LizaAlert разыскивают Кочелаева Дмитрия Анатольевича из Тулы. С 18 сентября 2025 года о нем ничего не известно. Последний раз его видели в Болохово.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в синюю футболку, темные спортивные штаны, темные шлепанцы.

Известно, что Дмитрий передвигается на автомобиле Chery Tiggo серого цвета. На машине нет решетки радиатора, запаска сзади обернута в черный тент.

В салоне может находиться собака породы хаски.

Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи.