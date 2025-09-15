Под Киреевском школьный автобус попал в ДТП: прокуратура проводит проверку

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

По официальной информации ведомства, никто не пострадал.

Прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего перевозку несовершеннолетних. Поводом стало ДТП с участием школьного автобуса в д. Сергиевское Киреевского района.

Авария произошла днём 15 сентября на первом километре автодороги «Шатск – Гамово – Шувайка». Там столкнулись школьный микроавтобус и легковой автомобиль.

Уточняется, что в момент аварии в салоне автобуса детей не было. Никто не пострадал. Сотрудники надзорного ведоства проверят соблюдение требований безопасности при перевозке несовершеннолетних. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.