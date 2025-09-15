  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Специалисты изучили пробы воды, взятые в разных районах города 8 и 9 сентября.

Показатели цветности, мутности и содержания железа не превышают допустимых значений. Каких-либо вредоносных бактерий в тульской воде не обнаружено.

А вот уровни жесткости отличаются. Самая мягкая вода – в Пролетарском районе (от 5,4 до 6,6 градусов при норме 7. В Зареченском районе жесткость воды составляет от 6,8 до 8,4 градусов, в Центральном – от 5,8 до 9,4.

В Привокзальном районе оружейной столицы уровень жесткости воды находится в диапазоне от 5,8 до 9,8 градусов, а в Советском – от 9 до 9,2.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 20:40 −2
Другие статьи по темам
Событие
какую воду пьют тулякиТулагорводоканалисследование проб водывода
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Киреевском школьный автобус попал в ДТП: прокуратура проводит проверку
Под Киреевском школьный автобус попал в ДТП: прокуратура проводит проверку
В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД
В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.