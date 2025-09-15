Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Показатели цветности, мутности и содержания железа не превышают допустимых значений. Каких-либо вредоносных бактерий в тульской воде не обнаружено.

А вот уровни жесткости отличаются. Самая мягкая вода – в Пролетарском районе (от 5,4 до 6,6 градусов при норме 7. В Зареченском районе жесткость воды составляет от 6,8 до 8,4 градусов, в Центральном – от 5,8 до 9,4.

В Привокзальном районе оружейной столицы уровень жесткости воды находится в диапазоне от 5,8 до 9,8 градусов, а в Советском – от 9 до 9,2.