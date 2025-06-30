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Жители дома на улице Кауля оказались в плену дорожных работ: администрация сообщила об альтернативных путях передвижения

Жители дома на улице Кауля оказались в плену дорожных работ: администрация сообщила об альтернативных путях передвижения

Публикуем комментарий пресс-службы.

Несколько дней назад мы писали про жителей дома № 19, корп. 2 по улице Кауля. По их словам, 23 июня в их дворе начались ремонтные работы, но продолжения этих работ вроде как не предвидится:

— Пришли, перекопали весь двор, да так и бросили. Выход из подъезда теперь прямо в траншеи — ноги переломать можно! Мы пробовали дозвониться в УК «Арсенал», но нас просто проигнорировали. Двадцать первый век на дворе, а мы в плену дорожных работ оказались!

Myslo пытался связаться с гендиректором УК по номеру, который нам дали в диспетчерской службе, но там заявили, что не имеют ни малейшего понятия о каких-то работах по указанному адресу. 

Ситуацию прокомментировала пресс-служба городской администрации:

— По информации главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы, на придомовой территории по адресу Кауля, 19 проводятся работы по замене участка сети теплоснабжения. Ориентировочный срок их окончания — 7 июля. После завершения работ на сетях теплоснабжения будут продолжены работы по благоустройству дворовой территории. У жителей дома № 19 по ул. Кауля есть альтернативные пути передвижения. Дополнительно по просьбам жителей организован резервный временный тротуар.

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