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Наркодилера из Тулы осудили на 12 лет
Фото из архива Myslo.

Наркодилера из Тулы осудили на 12 лет

Мужчина хотел продавать метадон и героин в области.

Суд в Щекино признал жителя Тулы виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что 51-летний мужчина выполнял в ОПГ роль закладчика до 14 февраля 2025 года. Наркодилер получил адрес тайника с оптовой партией веществ (мастер-кладом), забрал метадон, героин и каннабис, чтобы расфасовать и сбыть все это в Щекино. Адреса закладок мужчина планировал продавать через интернет. Правоохранители изъяли всего 54,46 грамма наркотиков.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Автор:
сегодня, в 17:41 0
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