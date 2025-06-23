В Тульской области у убийцы-рецидивиста отобрали деньги и мопед: суд огласил приговор

В Богородицке Роман Г., Михаил О и Эдуард П. признаны виновными в краже и вымогательстве.

Судом установлено, что в 2022 году один из обвиняемых создал организованную группу, в состав которой вошли двое его ранее судимых знакомых. В период с июня 2022 года по июль 2023 года соучастники с применением насилия, угрозой его применения совершили вымогательство в отношении пяти жителей поселка, завладев их имуществом на общую сумму около 1 млн рублей. Кроме этого, у одного из потерпевших, дважды ранее судимого за убийство, обвиняемые украли мопед.

Приговором суда обвиняемым назначены наказания от 8 лет 6 месяцев до 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима.