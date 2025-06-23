  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области приостановили аукцион на реконструкцию систем оповещения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области приостановили аукцион на реконструкцию систем оповещения
Фото Freepik

В Тульской области приостановили аукцион на реконструкцию систем оповещения

Единственный участник пожаловался антимонопольщикам.

В четверг, 19 июня, было отменено определение поставщика для аукциона на оказание услуг по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. На сайте Госзакупок указано, что произошло это из-за жалобы.

В документах тендера содержится более конкретная информация. Компания ООО «Городские технологии» пожаловалась в региональное управление федеральной антимонопольной службы на то, что заказчик в лице тульского «Управления противопожарной службы» необоснованно отклонил ее заявку. Единственный участник закупки якобы не указал в документах характеристики предлагаемого товара.

Проблема в терминах: в требованиях указана степень защиты «≥IP54» для устройств сиренно-речевого оповещения, участник указал «+IP65». В жалобе «Городские технологии» обратили внимание на тот факт, что показатель «+IP65» больше «≥54», то есть написание не является ошибочным, а предложенное решение соответствует требованиям. Компания хочет добиться отмены протокола подведения итогов закупки, повторного проведения аукциона и признания себя победителем как единственного участника.

«Управление противопожарной службы» планировало потратить 281 миллион рублей на реконструкцию региональной системы централизованного оповещения и установить 260 сирен, 765 громкоговорителей, 252 громкоговорителя и громозарядника, 247 антенн и 260 роутеров.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
Тульская областьсиренаоповещение

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области у убийцы-рецидивиста отобрали деньги и мопед: суд огласил приговор
В Тульской области у убийцы-рецидивиста отобрали деньги и мопед: суд огласил приговор
Новый корпус Ваныкинской больницы: в Туле ищут подрядчика на проект строительства
Новый корпус Ваныкинской больницы: в Туле ищут подрядчика на проект строительства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.