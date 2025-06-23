В Тульской области приостановили аукцион на реконструкцию систем оповещения

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В четверг, 19 июня, было отменено определение поставщика для аукциона на оказание услуг по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. На сайте Госзакупок указано, что произошло это из-за жалобы.

В документах тендера содержится более конкретная информация. Компания ООО «Городские технологии» пожаловалась в региональное управление федеральной антимонопольной службы на то, что заказчик в лице тульского «Управления противопожарной службы» необоснованно отклонил ее заявку. Единственный участник закупки якобы не указал в документах характеристики предлагаемого товара.

Проблема в терминах: в требованиях указана степень защиты «≥IP54» для устройств сиренно-речевого оповещения, участник указал «+IP65». В жалобе «Городские технологии» обратили внимание на тот факт, что показатель «+IP65» больше «≥54», то есть написание не является ошибочным, а предложенное решение соответствует требованиям. Компания хочет добиться отмены протокола подведения итогов закупки, повторного проведения аукциона и признания себя победителем как единственного участника.

«Управление противопожарной службы» планировало потратить 281 миллион рублей на реконструкцию региональной системы централизованного оповещения и установить 260 сирен, 765 громкоговорителей, 252 громкоговорителя и громозарядника, 247 антенн и 260 роутеров.