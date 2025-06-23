С Суворовской больницы взыскали 300 тысяч рублей за гибель ребенка

Фото Алексея Пирязева.

Изначально родители рассчитывали на 17 миллионов компенсации морального вреда.

Суворовский межрайонный суд рассмотрел иск по гражданскому делу в отношении местного медучреждения. Родители, потерявшие плод при родах, требовали взыскать с районной больницы 17 миллионов рублей. Иск удовлетворили частично.

Согласно материалам дела, женщина состояла на учете по беременности в больнице со срока 9 недель. Врожденных пороков плода медики не обнаружили.

Вечером 10 мая 2023 года в родильном отделении у женщины на 41-й неделе беременности начались естественные роды. Утром следующего дня из-за возникших проблем врачи изменили тактику родоразрешения на оперативную. В итоге плод погиб.

Позднее региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, но оно было прекращено в июле 2024 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях врачей.

Истцы считают, и это доказали эксперты, что женщине при родах оказали несвоевременную и некачественную медпомощь.

Суд удовлетворил требования семейной пары частично: с ГУЗ «Суворовская ЦРБ» взыскали 300 тысяч руб. в качестве компенсации морального вреда, 200 тысяч руб. — матери и 100 тысяч — отцу.