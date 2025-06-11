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В Узловой на стадионе вандалы сломали более 50 кресел
Кадр из видео.

В Узловой на стадионе вандалы сломали более 50 кресел

ЧП произошло в ночь на 11 июня.

На муниципальном стадионе в Узловой неизвестные сломали более 50 кресел. Об этом сообщает администрация МО Узловский район. ЧП произошло в ночь на 11 июня.

Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. Личность вандалов выясняется.

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