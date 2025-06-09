За три дня на дорогах Тульской области задержали 35 пьяных водителей

Фото из архива Myslo

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ остановили 35 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении десятерых были составлены протоколы за пьяную езду.

Двое ответят на передачу права управления пьяному водителю. Восемь задержанных не имели водительского удостоверения, а 12 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.

Троим водителям, ранее уже привлекавшимся к ответственности за езду «под градусом», грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.

Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам: