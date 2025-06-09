За три дня на дорогах Тульской области задержали 35 пьяных водителей

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ остановили 35 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении десятерых были составлены протоколы за пьяную езду.
Двое ответят на передачу права управления пьяному водителю. Восемь задержанных не имели водительского удостоверения, а 12 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.
Троим водителям, ранее уже привлекавшимся к ответственности за езду «под градусом», грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.
Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.