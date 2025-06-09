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За три дня на дорогах Тульской области задержали 35 пьяных водителей
Фото из архива Myslo

За три дня на дорогах Тульской области задержали 35 пьяных водителей

Такие цифры приводит региональная Госавтоинспекция.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ остановили 35 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении десятерых были составлены протоколы за пьяную езду.

Двое ответят на передачу права управления пьяному водителю. Восемь задержанных не имели водительского удостоверения, а 12 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.

Троим водителям, ранее уже привлекавшимся к ответственности за езду «под градусом», грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.

Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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Тульская область

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