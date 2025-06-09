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В День России в Туле пройдёт праздничный авто-мотопробег
Фото из архива Myslo

В День России в Туле пройдёт праздничный авто-мотопробег

Колонна стартует от МСЦ «Тула-Арена», проедет через город и финиширует у мемориала «Защитникам неба Отечества».

«Тульский мотосоюз» приглашает всех байкеров Тулы и Тульской области принять участие в авто-мотопробеге и праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. Пробег состоится при поддержке администрации города. Сбор участников пройдет начнётся в четверг, 12 июня, в 11.30 на площадке перед МСЦ «Тула-Арена».

Программа мероприятия:

11.30 – 11.50 – сбор участников авто-мотопробега, размещение автомобилей и мотоциклов на территории МСЦ «Тула-Арена». Все желающие смогут получить флаги для закрепления на мотоциклах (при себе нужно иметь стяжки).

12.00 – 12.40 – торжественная часть. Выступление спикеров, вручение паспортов юным тулякам.

13.00 – исполнение Гимна Российской Федерации.

13.10 – старт авто-мотопробега по маршруту: Калужское шоссе – ул. Рязанская – пр-т Ленина – ул. Советская – Демидовская плотина – Набережная Дрейера – ул. Демидовская – ул. Луначарского – ул. Курковая – Набережная Дрейера – мост – кольцевое движение – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе – мемориал «Защитникам неба Отечества».

На финишной точке состоится торжественное возложение цветов к мемориалу «Защитникам неба Отечества».

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Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
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