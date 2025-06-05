Туляки пылесосом и проволокой вытащили 14 птенцов синиц, застрявших в трубах

Фото психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ.

Синицы нередко устраивают гнёзда в вертикальных трубах, что становится причиной трагедии для их птенцов. Дело в том, что чаще всего гнёзда расположены глубоко внутри трубы, откуда вылезти маленьким птенчикам практически невозможно. Взрослые птицы поначалу приносят пищу малышам, но вскоре теряют интерес к ним, полагая, что птенцы покинули гнездо.

Самим взрослым синицам удаётся свободно спускаться и подниматься по трубе, однако слабым и неуклюжим птенцам повторить этот трюк пока не под силу, рассказали волонтеры.

Так, жители нашли два таких места гнездования. Одно в квадратной трубе воротины на глубине 70-80 см. Второе — круглая труба забора. Гнездо находилось на уровне земли, а сама труба возвышалась над поверхностью на 1,7 метра.

«В первом случае доставал птенцов при помощи черпачка, сделанного из чайной ложки и примотанной к твердой проволоке. Ложку оклеил мягким карпетом. Во втором случае думали, что делать, и пришла такая идея — пылесос. Удлинили трубки, на наконечник намотали марлю в несколько слоёв. И идея сработала», — рассказал зоозащитник.

За пять часов активисты достали первых восемь птенцов. Остальных шесть спасли за 15 минут с помощью пылесоса.

У мест спасения туляки повесили самодельные синичники, чтобы родители прилетали кормить своих малышей.