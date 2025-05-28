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На трассе М-4 образовалась пробка из-за опрокинувшейся фуры
Фото из группы ВКонтакте "Автохамы и ДТП | Тула".

На трассе М-4 образовалась пробка из-за опрокинувшейся фуры

В ДТП пострадали два человека.

28 мая в 14.15 на 217-м километре автодороги М-4 «Дон» Киреевского района опрокинулась фура с щебнем. Об этом рассказали очевидцы.

В тульской Госавтоинспекции уточнили, что 40-летний водитель автомобиля SITRAK с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением, врезался в отбойник и опрокинулся на левый бок. 

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В результате ДТП пострадали водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля. Их госпитализировали.

Движение на данном участке дороги частично затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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