Городская Дума утвердила исполнение бюджета Тулы за 2024 год

В числе первых вопросов депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2024 год. По доходам он был исполнен в сумме порядка 35,5 млрд рублей, по расходам — около 35,8 млрд рублей. Дефицит бюджета — 290,5 млн рублей.

В структуре расходов бюджета наибольший объем приходится на финансовое обеспечение образования — 47,7% или более 17 млрд рублей. На развитие сферы культуры направлено более 920 млн рублей, на физическую культуру и спорт — более 753 млн рублей. Около 179 млн рублей выделено на социальную политику.

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк:

Алексей Эрк — Традиционно бюджет сохранил свою социальную направленность. На финансирование отраслей социального блока выделено около 19 млрд рублей или около 53% от всех расходов. Большая часть из этих денег, порядка 17 млрд рублей, направлена на сферу образования. Школа — это место, где наши дети проводят много времени. Важно, чтобы они учились в комфортных условиях. В прошлом году были построены и введены в эксплуатацию две школы — в 1-м Юго-Восточном микрорайоне на 1100 мест и в ЖК «Новая Голландия» на 600 мест. Еще в трех центрах образования проведен капитальный ремонт. Значительная часть расходов муниципального образования город Тула — более 33,8 млрд рублей, а это 94,6% общего объема расходов, — реализована программно-целевым методом. В 2024 году Тула участвовала в реализации четырех национальных проектов и десяти региональных. На эти цели в бюджете было предусмотрено около 3,6 млрд рублей.

На национальную экономику направлено 22,4% или более 8 млрд рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 6,2 млрд рублей или 17,3%. Из них на благоустройство города — 4,6 млрд рублей.

Более 190 млн рублей направлено на благоустройство 40 дворовых территорий и одного общественного пространства — Кировского сквера — в рамках программы «Формирование современной городской среды». Кроме того, на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий было выделено 76 млн рублей.

В рамках реализации проектов «Народный бюджет» и «Наш город» на выполнение мероприятий по ремонту объектов благоустройства и многоквартирных домов было выделено 348,5 млн рублей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов:

Борис Воловатов — Значительные средства из бюджета направлены на развитие сферы дорожного хозяйства. Около 2,2 млрд рублей потрачено на ремонт и содержание автомобильных дорог. Приведены в нормативное состояние дороги и тротуары площадью 162,8 тыс. кв. м. Одним из наиболее значимых событий для нашего города в 2024 году стало завершение строительства моста через реку Упу, который туляки ждали на протяжении многих лет. На эти цели в прошлом году из бюджета было выделено около 1,4 млрд рублей. Мост соединил Привокзальный, Зареченский и Советский округа, позволил разгрузить улицы города, уменьшить транспортный поток, а также сделал передвижение по областному центру более быстрым и комфортным для жителей. Также была завершена реконструкция ул. Набережная Дрейера от моста через Упу до ул. Курковой, закончены работы по строительству автодорог от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе и от ул. Маршала Жукова до жилого комплекса. Суммарно на эти проекты выделено порядка 1 млрд рублей. Более 3 млрд рублей составили расходы на мероприятия в области транспорта. Из них практически 1,1 млрд рублей направлено на обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом, около 673 млн рублей потрачено на приобретение подвижного состава, 6,6 млн рублей — на организацию новых муниципальных маршрутов.

Данный проект решения был рассмотрен на публичных слушаниях, которые прошли 16 мая. Получены положительные заключения контрольно-счетной палаты и экспертной комиссии.

Затем депутаты поддержали ряд вопросов о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений.

Так, единогласно было принято решение о предоставлении помещения Тульской региональной общественной организации содействия улучшению качества жизни граждан «Опора Отчизны». Организация поддерживает участников специальной военной операции, их семьи, помогает решать различные проблемы.

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по патриотическому воспитанию, работе с ветеранскими организациями, ветеранами боевых действий и их семьями, член фракции «Единая Россия» Елена Шмелева:

Елена Шмелева — Предоставление муниципальных помещений в безвозмездное пользование общественным организациям, помогающим участникам спецоперации, их семьям, это одна из мер поддержки, предоставляемая на муниципальном уровне. Это наш вклад в общее дело — Победу. Кроме того, такие организации освобождены от уплаты коммунальных и прочих эксплуатационных расходов. Депутаты гордумы посещали «Опору Отчизны», знакомились с представителями и с процессом организации детальности. Своими силами представители объединения провели ремонт помещения и привели его в порядок. Принято решение повторно предоставить помещение сроком на один год. Мы и в дальнейшем продолжим взаимодействие с общественными и волонтерскими организациями, оказывающими помощь нашим бойцам.

Кроме того, помещения переданы Ленинской районной больнице, Тульскому колледжу искусств им. А. С. Даргомыжского, госучреждению «Природа».

Также Тульская городская Дума единогласно поддержала решение о присвоении центру образования № 42 имени В. С. Гризодубовой.

Соответствующее ходатайство поступило в комиссию по историческому наследию и городской топонимии и получило одобрение. Инициативу поддержал педагогический коллектив и учащиеся школы.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева — Валентина Гризодубова — легендарная летчица, ставшая первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она олицетворяет собой мужество, стойкость и преданность своей стране. Во времена Великой Отечественной войны Валентина Степановна возглавляла авиаполк дальней авиации, состоявший преимущественно из мужчин, и вместе с ними отважно сражалась в небе, защищая Родину от немецких захватчиков. Ее судьба служит ярким примером героизма и самоотверженности для каждого поколения россиян. Сегодня наши женщины, подобно Валентине Гризодубовой, плечом к плечу с мужчинами участвуют в спецоперации, доказывая свою силу духа и готовность защищать страну. Присвоение МБОУ ЦО № 42 имени Героя Советского Союза В. С. Гризодубовой будет данью памяти выдающейся женщине, послужит воспитанию молодого поколения в духе патриотизма. Уверена, школьники будут брать с нее пример, изучать ее биографию и боевой путь.

Справка Myslo

Валентина Степановна Гризодубова родилась 10 мая (27 апреля) 1909 года. После окончания школы поступила в Харьковский технологический институт и одновременно училась в музыкальной школе по классу рояля. Затем поступила в консерваторию. Валентина Степановна прекрасно играла на рояле, у нее был великолепный голос. Но главным делом всей своей жизни она выбрала авиацию.

С 4 ноября 1928 года Валентина Степановна — курсант Харьковской авиационной спортивной школы, потом — Тульская летно-спортивная школа ОСАВИАХИМА, затем обучалась в Пензенской школе летчиков-инструкторов. С 1930 по 1933 год работала лётчиком-инструктором в Тульском аэроклубе «Добролет», подготовив десятки молодых лётчиков. Среди её выпускников — будущий дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов.

Валентина Степановна облетела почти всю страну на различных типах самолётов того времени. В 1937 году Гризодубова установила пять мировых рекордов на легкомоторных самолетах.

24-25 сентября 1938 года Валентина Степановна в качестве командира экипажа самолёта «Родина» совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. Это был международный женский рекорд дальности полёта (за 26 часов 29 минут советские девушки пролетели 6450 километров). За этот перелёт 2 ноября 1938 года весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. Гризодубовой была вручена «Золотая звезда» № 104.

В 1939 году Валентина Степановна назначается начальником Управления международных воздушных линий СССР и параллельно учится в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота.

Все эти годы знаменитая лётчица вела большую общественную работу. Была депутатом Верховного Совета СССР, в 1941 году возглавила Антифашистский комитет советских женщин, была членом комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков. Валентина Гризодубова занимала очень активную жизненную позицию. Она помогла вернуть из лагерей и ссылок почти пять тысяч человек.

Во время Великой Отечественной войны, с апреля 1942 года по октябрь 1943 года, Валентина Степановна командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия. Это был первый случай, когда командиром мужского полка была назначена женщина.

На май 1943 года Валентина Степановна лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных) на самолёте Ли-2 (дооборудованном под применение авиационных бомб калибром до 500 кг) на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержания связи с партизанскими отрядами. В 1943 году присвоено звание полковника.

Гризодубова Валентина Степановна — Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награждена двумя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового красного знамени, Октябрьской революции, орденом Красной звезды.