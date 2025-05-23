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Безработный житель Венева обокрал алкомаркет

Безработный житель Венева обокрал алкомаркет

Утащил сразу 3 бутылки виски.

В Веневе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился представитель одного из сетевых алкомаркетов. Мужчина заявил, что из торгового зала неизвестный украл 3 бутылки виски. Ущерб от кражи составил 4475 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный местный житель. Молодой человек сознался в содеянном, в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.

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