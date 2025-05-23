В Туле 24 мая ограничат движение на улице Макаренко

С 8.00 до 20.00 на ул. Макаренко будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от ул. Седова до ул. Сурикова.
Связано это с проведением ремонтных работ на ул. Макаренко, сообщили в администрации города.
В период действия ограничений будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 11, 12, 40, 58.
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
11
|
завод РТИ — пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова
|
12
|
Завод РТИ — Птицефабрика Тульская
|
ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе
|
40
|
Завод РТИ — д. Бежка
|
ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — ул. Покровская
|
58
|
Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)
|
ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.