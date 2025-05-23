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В Туле 24 мая ограничат движение на улице Макаренко

В Туле 24 мая ограничат движение на улице Макаренко

Из-за ремонта там изменится схема движения нескольких автобусов.

С 8.00 до 20.00 на ул. Макаренко будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от ул. Седова до ул. Сурикова.

Связано это с проведением ремонтных работ на ул. Макаренко, сообщили в администрации города. 

В период действия ограничений будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 11, 12, 40, 58.

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

11

завод РТИ — пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова

12

Завод РТИ — Птицефабрика Тульская

ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

40

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — ул. Покровская

58

Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова


Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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