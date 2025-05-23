В Туле 24 мая ограничат движение на улице Макаренко

С 8.00 до 20.00 на ул. Макаренко будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от ул. Седова до ул. Сурикова.

Связано это с проведением ремонтных работ на ул. Макаренко, сообщили в администрации города.

В период действия ограничений будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 11, 12, 40, 58.

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 11 завод РТИ — пос. Октябрьский ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова 12 Завод РТИ — Птицефабрика Тульская ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе 40 Завод РТИ — д. Бежка ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — ул. Покровская 58 Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд) ул. Оружейная — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова



Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.