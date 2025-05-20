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В Туле 5-летний ребенок попал под колеса Kia
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле 5-летний ребенок попал под колеса Kia

К счастью, обошлось без госпитализации.

Авария случилась 19 мая в 18.55 на улице Санаторной. 34-летний мужчина за рулем Kia сбил 5-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть.

После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой. 

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