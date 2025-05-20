В Новомосковске ВАЗ влетел на встречке в фуру

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 19 мая на улице 1-й Транспортной в Новомосковске. 32-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел на встречке в фуру DAF под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.