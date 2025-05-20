В Новомосковске ВАЗ влетел на встречке в фуру

Авария случилась 19 мая на улице 1-й Транспортной в Новомосковске. 32-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел на встречке в фуру DAF под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.
Водителя госпитализировали.
Авария случилась 19 мая на улице 1-й Транспортной в Новомосковске. 32-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел на встречке в фуру DAF под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП водителя легковушки с различными травмами госпитализировали.
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