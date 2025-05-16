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Легковушка у Воронки: автомобиль угнали и пытались столкнуть в реку подростки

Легковушка у Воронки: автомобиль угнали и пытались столкнуть в реку подростки

Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 16 мая, мы писали про легковой автомобиль, который едва не оказался в Воронке.

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Чуть позже в соцсетях очевидцы сообщили, что «Шевроле Ланос» вскрыли и попытались столкнуть в воду подростки. Молодые люди попали на запись видеорегистратора. 

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сегодня, в 19:00 0
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