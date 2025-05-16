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Приставы заставили туляка расчистить участок от старых шин, мусора и навоза
Фото УФССП по Тульской области.

Приставы заставили туляка расчистить участок от старых шин, мусора и навоза

Долгое время мужчина игнорировал требования.

Туляк превратил свой земельный участок в настоящую стихийную свалку: там скапливались старые автомобильные шины, строительный мусор и даже навоз животных. Из-за нарушений правил благоустройства на мужчину завели дело об административном правонарушении. 

Судебный пристав известил собственника о необходимости приступить к очистке территории, однако мужчина долгое время игнорировал требование. 

В итоге на него составили протокол по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований судебного документа, касающихся обязательств нематериального характера).

«В результате принятых мер должник освободил территорию от самоорганизованной свалки мусора», — отметили в пресс-службе ведомства. 

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