Приставы заставили туляка расчистить участок от старых шин, мусора и навоза

Фото УФССП по Тульской области.

Туляк превратил свой земельный участок в настоящую стихийную свалку: там скапливались старые автомобильные шины, строительный мусор и даже навоз животных. Из-за нарушений правил благоустройства на мужчину завели дело об административном правонарушении.

Судебный пристав известил собственника о необходимости приступить к очистке территории, однако мужчина долгое время игнорировал требование.

В итоге на него составили протокол по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований судебного документа, касающихся обязательств нематериального характера).

«В результате принятых мер должник освободил территорию от самоорганизованной свалки мусора», — отметили в пресс-службе ведомства.