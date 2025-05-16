Жители Лихвинки: «Бетонный завод пустил по нашей улице грузовики, и бетономешалки разрушают нашу дорогу»

— Мой дом — у автодороги в 1-м Лихвинском проезде. С конца 2024 г. по нашей дороге поехала большегрузная 20-тонная техника, груженые фуры, миксеры. Перевозят щебень, песок, цемент. В огромном количестве! Мы узнали, куда они едут. Это предприятие «Тулмикс-Бетон», у нас находится производственный цех. Большегрузы едут на большой скорости, создавая сильнейшую вибрацию, не говоря уже о столбах пыли и грязи, — пишет Елена. — Ширина нашей дороги — всего 5 метров, дома стоят рядом с дорогой. Ремонт дорожного полотна производился как минимум лет 10 назад.

Наша дорога не предназначена для такого движения. Она находится в жилой зоне. Лежачие полицейские здесь не установлены, камер видеонаблюдения за соблюдением скоростного режима нет.

В аналогичном заявлении в администрацию Тулы жительница попросила рассмотреть его с учетом местных нормативно-правовых актов (разрешения,

постановления, распоряжения и т. д.), регулирующих использование дорог и пропуск грузовых автомобилей через населенные пункты, и принять решение — ограничить движение транспорта в определенные часы или по определенным дням, чтобы минимизировать его воздействие на жителей. А также установить на дороге знаки ограничения скоростного режима и «лежачие полицейские».

На это тулячка получила от Управления по транспорту и дорожному хозяйству следующий ответ:

«1-й Лихвинский проезд является участком улично-дорожной сети муниципального образования город Тула, следовательно, относится к автомобильным дорогам общего пользования. В соответствии с законом, <…> улично-дорожной сетью Тулы могут пользоваться все без исключения участники дорожного движения. <…> По ГОСТу искусственные неровности устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями и другими объектами массовой концентрации пешеходов. А также — перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее. С учетом вышеизложенного обустройство искусственных неровностей и дорожных знаков на вышеуказанных участках не будет соответствовать требованиям нормативной документации».

Елена считает, что в ответе администрация противоречит сама себе:

— На нашей улице зона с ограничением скорости 40 км/ч, почему тогда нельзя сделать «лежачих полицейских»? Кроме того, у нас нет обозначенных переходов к остановкам. А сама дорога не соответствует нормам для такого массового грузового движения. Я уже не говорю о том, что это жилая зона. Наши дороги просто проваливаются от такого движения! А мост через речку находится и так в плачевном состоянии. Еще немного — и мы просто будем отрезаны от города.

На предприятие «Тулмикс-Бетон» жители Лихвинки жалуются не в первый раз. В 2024 году также жаловались на разбитую дорогу.

Тогда «Туламикс-Бетон» ответил, что дорога разрушается не из-за их большегрузов, а из-за того, что местные сливают канализацию прямо в поле. Мол, эти стоки и размывают дорожное покрытие, приводя его в негодность. Правда, подкрепить эту версию ничем, кроме рассуждений, «Тулмикс-Бетон» не смог.

В 2019 году жители одного из домов по набережной Дрейера жаловались на то, что бетонный завод нарушает их право на благоприятную окружающую среду. Прокуратура провела проверку и выяснила, что завод изготавливал бетон, не имея проекта санитарно-защитной зоны. Спустя пару лет производство фирмы переехало в Привокзальный округ — как раз в Лихвинку.