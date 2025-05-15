Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об осквернении Вечного огня на «Трех штыках»

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела против 38-летнего иностранца, который 26 марта справил нужду в Вечный огонь у памятного мемориала «Три штыка». О преступлении в правоохранительные органы сообщили прохожие.

Напомним, мужчина был пьян. При задержании он попытался оправдать своё поведение отсутствием времени на поиски уборной. На приезжего завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.