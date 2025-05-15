  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об осквернении Вечного огня на «Трех штыках» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об осквернении Вечного огня на «Трех штыках»
Фото из архива Myslo.

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об осквернении Вечного огня на «Трех штыках»

Дело поставили на контроль в центральном аппарате.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела против 38-летнего иностранца, который 26 марта справил нужду в Вечный огонь у памятного мемориала «Три штыка». О преступлении в правоохранительные органы сообщили прохожие. 

Напомним, мужчина был пьян. При задержании он попытался оправдать своё поведение отсутствием времени на поиски уборной. На приезжего завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. 

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:01 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
доклад БастрыкинуВечный огонь

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пьяный туляк за рулем ВАЗа снес знаки и светофор у железнодорожного переезда «Узловая – Ряжск»
Пьяный туляк за рулем ВАЗа снес знаки и светофор у железнодорожного переезда «Узловая – Ряжск»
В Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству
В Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.