В Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего полицейского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и регулярном получении денежных вознаграждений за предоставление конфиденциальной информации родственникам умерших.

Расследование установило, что в течение двух с половиной лет бывший полицейский ежемесячно получал через посредников вознаграждение от директора местного похоронного бюро «Ангел» за передачу сведений о недавно скончавшихся жителях Суворовского района. Каждая передача данных оценивалась в шесть тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей.

«В последующем ритуальное агентство использовало вышеуказанные сведения об умерших гражданах для заключения с родственниками возмездных договоров об оказании ритуальных услуг», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд.