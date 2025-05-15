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В Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству

В Суворове полицейский сливал данные покойников ритуальному агентству

Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего полицейского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и регулярном получении денежных вознаграждений за предоставление конфиденциальной информации родственникам умерших.

Расследование установило, что в течение двух с половиной лет бывший полицейский ежемесячно получал через посредников вознаграждение от директора местного похоронного бюро «Ангел» за передачу сведений о недавно скончавшихся жителях Суворовского района. Каждая передача данных оценивалась в шесть тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 60 тысяч рублей. 

«В последующем ритуальное агентство использовало вышеуказанные сведения об умерших гражданах для заключения с родственниками возмездных договоров об оказании ритуальных услуг», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд. 

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Автор:
сегодня, в 09:44 −3
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