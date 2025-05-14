В Тульской области настоятель храма пытался совратить ребенка: дело направлено в суд

В Щекинском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Настоятель одного из местных храмов обвиняется в совершении развратных действий без применения силы в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.



Потерпевший шестиклассник.

Напомним, о том, что 12-летний мальчик стал жертвой домогательств пожилого священника, мы писали в прошлом году. Ребенок сообщил о случившемся матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

Отметим, оперативно-следственные действия в делах, подобных этому, довольно специфические. Потерпевшему провели не только судебно-медицинскую экспертизу, но и психолого-психиатрическую. Специалисты беседовали с пострадавшим, его родителями и педагогами.



Переписка священника и ребенка.

После того как следователи определили, что рассказ ребенка не является выдумкой, дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.