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Туляка задержали с 30 свертками наркотиков: ему грозит 20 лет колонии

Туляка задержали с 30 свертками наркотиков: ему грозит 20 лет колонии

Мужчина занимался распространением запрещенных веществ около 5 месяцев.

В Киреевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Стражи порядка получили информацию о 45-летнем туляке, который оставляет на территории области «закладки» с сильнодействующими наркотиками. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 30 свертков с наркотиками.

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Задержанный сообщил, что занимался распространением с января 2025 года. «Закладки» маскировал под небольшие камни, лежащие на улице. 

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По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

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