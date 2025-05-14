Туляка задержали с 30 свертками наркотиков: ему грозит 20 лет колонии

В Киреевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка получили информацию о 45-летнем туляке, который оставляет на территории области «закладки» с сильнодействующими наркотиками. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 30 свертков с наркотиками.

Задержанный сообщил, что занимался распространением с января 2025 года. «Закладки» маскировал под небольшие камни, лежащие на улице.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до 20 лет лишения свободы.