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Роспотребнадзор обнаружил нарушения стандартов качества у трети поставщиков питания в тульские школы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения стандартов качества у трети поставщиков питания в тульские школы

Возбуждено 63 административных дела.

К 1 мая 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Тульской области осмотрели производственные мощности и условия хранения у 50 компаний-поставщиков, среди которых такие известные производители, как ООО «Чекалинский молзавод», АО «Арсеньевский маслодельный завод», АО «Заря», ИП Мальцев А. Е., ПО «Хлебокомбинат», ООО «Дубенский хлеб», ООО «Куркинский хлеб», ПК «Ясногорский хлебозавод».

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных норм и правил, несоблюдение условий хранения и транспортировки продуктов, отсутствие должного производственного контроля. Лабораторные исследования показали, что около 3,4% проверенных образцов продукции не соответствуют установленным техническим регламентам. Из них особенно выделяются два образца сливочного масла производства предприятий Московской области, которые оказались фальсифицированными.

В результате нарушений поставщики временно прекратили реализацию некачественных товаров общим весом почти 690 килограммов. Против нарушителей было заведено 63 административных дела. 

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