В Ефремове женщина заступилась за сожителя и чуть не убила знакомого

В Ефремове 37-летняя местная жительница обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Следствием установлено, что 25 марта обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомых. Сожитель обвиняемой поругался с одним из собутыльников, после чего женщина решила вмешаться в ссору. Схватила нож и ударила 32-летнего мужчину в грудную клетку. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось выжить.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.