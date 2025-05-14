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В Ефремове женщина заступилась за сожителя и чуть не убила знакомого

В Ефремове женщина заступилась за сожителя и чуть не убила знакомого

Уголовное дело направлено в суд.

В Ефремове 37-летняя местная жительница обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 

Следствием установлено, что 25 марта обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомых. Сожитель обвиняемой поругался с одним из собутыльников, после чего женщина решила вмешаться в ссору. Схватила нож и ударила 32-летнего мужчину в грудную клетку. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось выжить. 

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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