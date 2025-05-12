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В Суворове огнеборцы вывели из горящего дома женщину
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Суворове огнеборцы вывели из горящего дома женщину

Возгорание произошло вечером 12 мая на ул. Чекалина.

На телефон 01 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Чекалина в Суворове. Спустя три минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия. От МЧС России к тушению огня привлекались 9 сотрудников и 2 единицы техники.

Пожар был оперативно ликвидирован на трёх квадратах. С использованием спасустройства звеном газодымозащитной службы была спасена женщина. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. МЧС России напоминает:

  • установите дома пожарные извещатели, при задымлении они издадут громкий сигнал и увеличат шансы на спасение,
  • держите дома огнетушитель - он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.

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вчера, в 22:45 0
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Тульская областьСуворов

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