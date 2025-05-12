В Суворове огнеборцы вывели из горящего дома женщину

На телефон 01 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Чекалина в Суворове. Спустя три минуты пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия. От МЧС России к тушению огня привлекались 9 сотрудников и 2 единицы техники.
Пожар был оперативно ликвидирован на трёх квадратах. С использованием спасустройства звеном газодымозащитной службы была спасена женщина. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. МЧС России напоминает:
- установите дома пожарные извещатели, при задымлении они издадут громкий сигнал и увеличат шансы на спасение,
- держите дома огнетушитель - он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.