При разводе женщины не смогут претендовать на деньги, заработанные супругом на СВО

На рассмотрение в нижнюю палату Федерального собрания будет направлен законопроект, запрещающий раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в специальной военной операции, при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что запрет будет распространяться в том числе на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные и иные выплаты.

Если закон будет принят и вступит в силу, его нормы будут применяться также в отношении браков, зарегистрированных после 24 февраля 2022 года и расторгнутых до вступления в силу данного закона, если раздел имущества не был произведен или решение суда не вступило в силу.