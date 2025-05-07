Двух жителей Узловой осудят за растрату соцконтрактов

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Оба сразу решили потратить средства на личные цели.

В Узловской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по двум уголовным делам о хищении государственных субсидий, выделенных по социальному контракту.

39-летняя и 44-летний жители Узловой заключили договоры в августе и сентябре 2022 года, получив субсидии по 350 тысяч рублей каждый для открытия собственного дела. Государство выдало женщине деньги на открытие швейного производства, а мужчине — на ремонт жилья.

Но оба сразу решили потратить средства на личные цели, не исполнив обязательства по договорам.

Уголовные дела направлены в Узловский районный суд для рассмотрения по существу.