В Новомосковске бригаде скорой помощи пришлось дважды запускать сердце 68-летнего мужчины

Фото минздрава Тульской области.

В Новомосковске пациент обратился в экстренную службы с жалобами на сильную боль в грудной клетке. На вызов к нему была направлена бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога Юлии Князевой и медсестры Марины Калининой. Водитель Михаил Дрогайцев доставил медиков по нужному адресу за 10 минут.



По прибытии специалисты диагностировали у мужчины острый коронарный синдром. Спустя некоторое время после начала лечебных мероприятий произошло внезапное ухудшение состояния пациента: он потерял сознание, дыхание и пульс перестали определяться. Развилось опасное осложнение — фибрилляция желудочков. На 4-й минуте после проведения дефибрилляции бригаде удалось вернуть пациента к жизни.



Когда бригада уже готовилась к эвакуации мужчины в стационар, его сердце повторно дало сбой. Медикам удалось заново восстановить сердечный ритм.



В последующем пациент был доставлен в больницу, где ему выполнили стентирование. Сейчас он продолжает находиться под наблюдением врачей.