В Туле водитель получил штраф за экстремистскую наклейку на автомобиле

Фото: телеграм-канал «Тула. Экстремиzм»

После этого мужчина удалил запрещённое изображение со стекла своего «железного коня».

Водителя из Тулы оштрафовали за публичную демонстрацию запрещённой символики А.У.Е. (движение признано экстремистским в России – прим. редактора) на своём автомобиле.

Как сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремиzм», 34-летний Даниил наклеил на заднее стекло своего автомобиля Volkswagen запрещённую символику экстремистской организации А.У.Е.

Мужчина был очень удивлён, когда к нему постучали в дверь сотрудники правоохранительных органов. Силовики разъяснили туляку антиэкстремистское законодательство. Он получил штраф по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и самостоятельно удалил запрещённую символику со стекла авто. При повторном нарушении туляку грозит уголовное наказание.