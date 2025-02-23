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В Туле водитель получил штраф за экстремистскую наклейку на автомобиле
Фото: телеграм-канал «Тула. Экстремиzм»

В Туле водитель получил штраф за экстремистскую наклейку на автомобиле

После этого мужчина удалил запрещённое изображение со стекла своего «железного коня».

Водителя из Тулы оштрафовали за публичную демонстрацию запрещённой символики А.У.Е. (движение признано экстремистским в России – прим. редактора) на своём автомобиле.

Как сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремиzм», 34-летний Даниил наклеил на заднее стекло своего автомобиля Volkswagen запрещённую символику экстремистской организации А.У.Е.

Мужчина был очень удивлён, когда к нему постучали в дверь сотрудники правоохранительных органов. Силовики разъяснили туляку антиэкстремистское законодательство. Он получил штраф по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и самостоятельно удалил запрещённую символику со стекла авто. При повторном нарушении туляку грозит уголовное наказание.

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