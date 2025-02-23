В прошлом году в Тульской области поставлено на кадастровый учет 28 многоэтажек

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С 1 марта все регистрационные документы будут подаваться только в электронном виде.

Управлением Росреестра по Тульской области в 2024 году на государственный кадастровый учет поставлено 28 многоквартирных домов.

– Постановка на государственный кадастровый учет многоквартирных домов проводится в кратчайшие сроки. При отсутствии замечаний к поступившим документам учетные действия осуществляются в течение нескольких часов, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Напомним, что с 1 марта 2025 года вступит в силу Федеральный закон от 26.12.2024 г. № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юрлицами.

Согласно новым правилам, документы на регистрацию от юридических лиц, в том числе договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в электронной форме.