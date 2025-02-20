Дети участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях Тульской области и Белоруссии

Фото Алексея Пирязева

В Тульской области утверждена дополнительная мера социальной поддержки для участников специальной военной операции – в 2025 году их дети смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях, расположенных на территории региона, а также в Республике Беларусь.

Это положение распространяется на детей и подростков от 7 до 17 лет, а также для детей до 7 лет, которые в текущем году пойдут в первые классы. Все расходы по оплате отдыха возьмёт на себя областной бюджет.

Ожидается, что порядок предоставления новой меры соцподдержки будет разработан и утверждён министерством образования Тульской области в течение двух недель.