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Дети участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях Тульской области и Белоруссии
Фото Алексея Пирязева

Дети участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях Тульской области и Белоруссии

Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Михаил Пантелеев.

В Тульской области утверждена дополнительная мера социальной поддержки для участников специальной военной операции – в 2025 году их дети смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях, расположенных на территории региона, а также в Республике Беларусь.

Это положение распространяется на детей и подростков от 7 до 17 лет, а также для детей до 7 лет, которые в текущем году пойдут в первые классы. Все расходы по оплате отдыха возьмёт на себя областной бюджет.

Ожидается, что порядок предоставления новой меры соцподдержки будет разработан и утверждён министерством образования Тульской области в течение двух недель.

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