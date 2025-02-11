Пожар в новомосковском ТЦ: двух пострадавших спасли росгвардейцы

Фото Росгвардии по Тульской области.

Мужчины лежали на полу, и на них сыпались осколки лопавшихся от жара стекол.

Стало известно, кто также участвовал в спасении людей при пожаре в ТЦ Новомосковска.

Когда в магазине мотовелотехники ТЦ на ул. Первомайской начался пожар, в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации.

Росгвардия сообщила о пожаре диспетчеру и выслала на место происшествия экипаж группы задержания. На месте росгвардейцы обнаружили мужчин в задымленном помещении. Они лежали на полу у дверного проема, на них сыпались осколки лопавшихся от жара стекол.

Сотрудники эвакуировали пострадавших на безопасное расстояние, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, 11 февраля при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека.