В Узловском районе два человека погибли в загоревшейся после ДТП «Ниве»

Еще два человека госпитализированы.

ДТП произошло 14 января в 20.25 у деревни Дубовое Узловского района Тульской области (127-й км автодороги Кашира — С. Пруды — Кимовск — Узловая).

25-летний водитель «Лада-Веста» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву» (ВАЗ-212140), которой управлял 35-летний мужчина. После удара последняя загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажиры «Лада-Веста» — женщины 26 и 48 лет — госпитализированы с различными травмами, водитель и пассажир «Нивы» — 29-летняя женщина — скончались на месте происшествия.