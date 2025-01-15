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В Узловском районе два человека погибли в загоревшейся после ДТП «Ниве»

В Узловском районе два человека погибли в загоревшейся после ДТП «Ниве»

Еще два человека госпитализированы.

ДТП произошло 14 января в 20.25 у деревни Дубовое Узловского района Тульской области (127-й км автодороги Кашира — С. Пруды — Кимовск — Узловая).

25-летний водитель «Лада-Веста» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву» (ВАЗ-212140), которой управлял 35-летний мужчина. После удара последняя загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажиры «Лада-Веста» — женщины 26 и 48 лет — госпитализированы с различными травмами, водитель и пассажир «Нивы» — 29-летняя женщина — скончались на месте происшествия.

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Тульская областьУзловский район

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