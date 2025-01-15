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В 2025 году маткапитал в России превысит 890 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

В 2025 году маткапитал в России превысит 890 тысяч рублей

Программу продлили до 2030 года. Уже в четвертый раз.

Законопроект о продлении программы маткапитала Госдума приняла в первом чтении на заседании 14 января, сообщает «Парламентская газета». Выделенные из бюджета 2,7 триллиона рублей позволят обеспечить выплатами более трех миллионов семей.

На маткапитал могут претендовать семьи, в которых:

  • первый ребенок появился с 1 января 2020 года,
  • второй ребенок появился с 1 января 2007 года,
  • третий или последующий ребенок появился с 1 января 2007 года, если ранее родители не получили выплату.

Ежегодно сумму маткапитала индексируют. Так, в 2024 году выплата за первого ребенка составлял более 630 тысяч рублей, а доплата за второго ребенка — более 202 тысяч. Если рождалась двойня, родители сразу получали 833 тысячи рублей.

1 февраля 2025 года сумму увеличат по фактической инфляции. По информации Соцфонда, прогнозный размер маткапитала составит 676 398,58 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Материнский капитал в прогнозном размере 893 835,55 рубля получат семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года.

В Тульской области региональную программу также продлили до 31 декабря 2030 года. Средства маткапитала можно использовать для ремонта, газификации, электрификации и работ с водоснабжением.

Кроме того, всю сумму областного материнского капитала можно потратить на приобретение компьютерного оборудования. Полный текст закона можно найти здесь.

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Автор:
сегодня, в 11:35 +3
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