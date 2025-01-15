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Под Тулой бродит медведь-шатун?

Под Тулой бродит медведь-шатун?

Туляк заметил крупные следы, похожие на медвежьи, в лесу в бывшем Ленинском районе. Рассказываем, чьи они на самом деле.

В лесу под Тулой мужчина обнаружил накануне вдоль дороги крупные следы. Он предположил, что их оставил медведь. Снял на видео и опубликовал в соцсетях.

Директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент назвал информацию о медведе фейком.

— У медведя совершенно другие следы. А эти больше похожи на собачьи, расплывшиеся из-за оттепели, — пояснил он.

Следы медведя отличают разные отпечатки передних и задних лап. Отпечаток задних лап немного напоминает человеческий след, но шире и значительно сужается к пятке. На задних лапах у него пять маленьких подушек на пальцах и одна длинная на стопе.

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