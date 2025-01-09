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За новогодние праздники тульские следователи возбудили 9 уголовных дел
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

За новогодние праздники тульские следователи возбудили 9 уголовных дел

Сотрудники регионального СУ СК России выезжали на места происшествий более 30 раз.

С начала 2025 года следователями следственного управления СК России по Тульской области осуществлено более 30 выездов на места происшествий, возбуждено 9 уголовных дел, 4 из них связаны с криминальными смертями.

2 января в Ленинском районе пьяный мужчина жестоко избил знакомого. От полученных телесных повреждений несчастный скончался. В тот же день в Ефремове нетрезвый злоумышленник ударил ножом в шею свою сожительницу – женщина погибла на месте.

По всем уголовным делам проведены необходимые следственные действия, установлены подозреваемые, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Следователи напоминают: сообщить о преступлении можно по круглосуточному телефону: 8(4872)56-95-53.

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Тульская область
 

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