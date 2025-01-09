Туляков предупреждают об ухудшении погодных условий

Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными и внимательными.

По даннымТульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21:00 9 января до 21.00 10 января ожидается мокрый снег с дождём, колебание температуры от положительных к отрицательным значениям, гололедица и порывы ветра до 11 метров в секунду. Всё это может осложнить ситуацию на дорогах.

Любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично. Автомобилистам следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками. Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Звоните по телефонам: