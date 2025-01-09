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Соцфонду придется выплатить тулячке с инвалидностью компенсацию за автомобиль
Фото: ru.freepik.com.

Соцфонду придется выплатить тулячке с инвалидностью компенсацию за автомобиль

Прокуратура отстояла право женщины в суде.

Кимовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту обращения 64-летнего инвалида второй группы о невыплате ей компенсации за покупку специального транспорта. 

Выяснилось, что Фонд пенсионного и социального страхования должен был выплатить 965 тысяч рублей. Как оказалось, женщина получила инвалидность в 1964 году в связи с пожизненной утратой трудоспособности на 90% вследствие травмирования заявительницы в малолетнем возрасте поездом при погрузке угля треста «Красноармейскуголь».

Предприятие по решению суда обязано с периодичностью раз в 7 лет приобрести работнику три транспортных средства. Поскольку в 2007 году предприятие признали банкротом, то эта обязанность перешла к Фонду. Суд требование прокуратуры удовлетворил. 

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Автор:
сегодня, в 09:27 +2
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