Соцфонду придется выплатить тулячке с инвалидностью компенсацию за автомобиль

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Кимовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту обращения 64-летнего инвалида второй группы о невыплате ей компенсации за покупку специального транспорта.



Выяснилось, что Фонд пенсионного и социального страхования должен был выплатить 965 тысяч рублей. Как оказалось, женщина получила инвалидность в 1964 году в связи с пожизненной утратой трудоспособности на 90% вследствие травмирования заявительницы в малолетнем возрасте поездом при погрузке угля треста «Красноармейскуголь».

Предприятие по решению суда обязано с периодичностью раз в 7 лет приобрести работнику три транспортных средства. Поскольку в 2007 году предприятие признали банкротом, то эта обязанность перешла к Фонду. Суд требование прокуратуры удовлетворил.