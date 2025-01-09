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Под Тулой Сергей Безруков и Роман Бороздов помогли замерзшему водителю грузовика с аккумулятором
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Под Тулой Сергей Безруков и Роман Бороздов помогли замерзшему водителю грузовика с аккумулятором

Он ехал из Курской области в Москву.

В выходные тульские инспекторы ДПС Роман Бороздов и тезка известного актера Сергей Безруков помогли иногороднему водителю. На 248-м километре автодороги М-2 «Крым» полицейские заметили стоящий на обочине грузовой автомобиль.

Водитель следовал из Курской области в Москву и остановился на отдых. Под утро у его автомобиля разрядился аккумулятор. Как рассказал водитель, он самостоятельно пытался остановить какой-нибудь попутный автомобиль, но никто не останавливался, он очень сильно замерз и находился в отчаянии.

Чтобы обезопасить мужчину и его автомобиль от наезда других транспортных средств, стражи порядка оперативно обозначили место стоянки, включив проблесковые маячки, и остановили мимо проезжающий большегруз, водитель которого помог завести заглохший грузовик.

Замерзшего водителя напоили горячим чаем и, убедившись, что тот может беспрепятственно продолжить движение, вернулись на маршрут патрулирования.

 

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Автор:
сегодня, в 09:46 +3
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