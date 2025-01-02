Алексинские спасатели исполнили мечту 10-летнего мальчика

Ребенок посмотрел, как работают огнеборцы и посидел за рулем «Хивус-10».

Участвовать в благотворительной акции «Елка желаний» для сотрудников МЧС — традиция. Инспекторы госпожнадзора по Алексинскому району вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России исполнили мечту 10-летнего Саши.

В своем письме Деду Морозу Саша написал, что хотел бы посетить пожарно-спасательную часть и изнутри посмотреть, как проходит рабочий день огнеборцев.

Сашу пригласили в гости на экскурсию, где продемонстрировали ему пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательные инструменты, дали примерить боевую одежду пожарного и посидеть за рулем пожарной техники.

Инспекторы ГИМС МЧС России показали ребенку судно на воздушной подушке «Хивус-10», и рассказали о его предназначении и принципе работы.