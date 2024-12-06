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Подросток расстрелял мужчину в кафе на улице Союзной в Туле

Подросток расстрелял мужчину в кафе на улице Союзной в Туле

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован.

В Туле 16-летний житель посёлка Плеханово обвиняется в хулиганстве.

По информации Myslo, 14 сентября обвиняемый находился в кафе «Холоп» на улице Союзной. Парень повздорил с одним из посетителей и трижды выстрелил ему в голову и спину из неустановленного оружия. Потерпевший получил повреждения в виде слепых пулевых ранений левой височной области, поясничной области слева, раны левого глазного яблока. 

5 декабря обвиняемому была избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Подростку грозит до 7 лет колонии. 
 

 
 

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