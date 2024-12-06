Подросток расстрелял мужчину в кафе на улице Союзной в Туле

В Туле 16-летний житель посёлка Плеханово обвиняется в хулиганстве.

По информации Myslo, 14 сентября обвиняемый находился в кафе «Холоп» на улице Союзной. Парень повздорил с одним из посетителей и трижды выстрелил ему в голову и спину из неустановленного оружия. Потерпевший получил повреждения в виде слепых пулевых ранений левой височной области, поясничной области слева, раны левого глазного яблока.

5 декабря обвиняемому была избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Подростку грозит до 7 лет колонии.







