  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Косой Горе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Косой Горе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

На Косой Горе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Пожар в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Гагарина в п. Косая Гора Тула случился утром воскресенья.

Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара. Звеном газодымозащитников ведомства был спасён 49-летний мужчина. Он получил ожоги.

Кроме этого эвакуированы 11 человек, в числе которых 3 ребенка. 

photo_2024-12-01_12-07-42.jpg

В результате произошедшего полностью выгорела кухня, однокомнатная квартира закоптилась по всей площади.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

МЧС России напоминает:

  • следи за состоянием электропроводки и не перегружай электросеть;
  • не оставляй без присмотра электрические приборы;
  • оборудуй своё жильё огнетушителем и пожарным извещателем-они увеличат шансы на спасение

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:14 0
Другие статьи по темам
Событие
пожаргорящая квартира
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошли публичные слушания бюджета-2025: на что город будет тратить деньги
В Туле прошли публичные слушания бюджета-2025: на что город будет тратить деньги
В Мясново из-за аварии на водопроводе временно изменилась схема движения автобусов
В Мясново из-за аварии на водопроводе временно изменилась схема движения автобусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.