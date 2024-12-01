На Косой Горе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара. Звеном газодымозащитников ведомства был спасён 49-летний мужчина. Он получил ожоги.
Кроме этого эвакуированы 11 человек, в числе которых 3 ребенка.
В результате произошедшего полностью выгорела кухня, однокомнатная квартира закоптилась по всей площади.
Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
МЧС России напоминает:
- следи за состоянием электропроводки и не перегружай электросеть;
- не оставляй без присмотра электрические приборы;
- оборудуй своё жильё огнетушителем и пожарным извещателем-они увеличат шансы на спасение