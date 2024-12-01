На Косой Горе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Пожар в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Гагарина в п. Косая Гора Тула случился утром воскресенья.

Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара. Звеном газодымозащитников ведомства был спасён 49-летний мужчина. Он получил ожоги.

Кроме этого эвакуированы 11 человек, в числе которых 3 ребенка.

В результате произошедшего полностью выгорела кухня, однокомнатная квартира закоптилась по всей площади.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

МЧС России напоминает: